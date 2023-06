Pärnu jalgrattaspordi legend sai omanimelise pingi

Pärnu jalgrattaspordi legendil Ants Jeretil on nüüdsest omanimeline pink.

7. juunil 85. juubelit tähistanud Ants Jeretile püstitati Pärnu Rannastaadioni ette, jalgrattabaasi vahetusse lähedusse nimeline pink. Ikka selleks, et kunagine tipprattur ja 47 aastat treeneriametit pidanud mees oleks vääriliselt meeles peetud ning tema nimi ja teod ka aastakümnete pärast unustusehõlma ei vajuks.

"Nii suur üllatus, ma ei kujutanud sellist asja ette. Milline meelespidamine. Uskumatu, võtab sõnatuks," oli teenekas treener kunagistele õpilastele tänulik.

Ants Jereti pingi avamine Autor/allikas: Pärnu Spordiselts Kalev

Võrumaal Urvastes sündinud ja kasvanud juubilar jõudis jalgrattaspordi juurde Pärnus. Jeret hakkas jalgrattasporti tõsisemalt harrastama alles 22-aastaselt, olles eelnevalt olnud arvestaval tasemel murdmaasuusataja. 1961. aasta ääretult lumevaene talv suunas Jereti jalgrattaspordi poole ning sama aasta sügiseks oli ta juba meistersportlane ning Eesti ametiühingute koondise liige.

Jeret edutati Liidu koondise liikmeks 1964. aastal NSV Liidu velotuuri järel, mille ta lõpetas Eesti koondise parimana kaheksanda kohaga. Suurtele tiitlivõistlustele ta sportlaskarjääri jooksul ei pääsenud, küll aga õnnestus Jeretil ametiühingute üleliidulise koondisega vahemikus 1965–1970 osaleda paljudel rahvusvahelistel jõuproovidel Inglismaal, Prantsusmaal ja Itaalias.

Jeret pälvis 1967. aasta NSV Liidu velotuuril Eesti koondisega meeskondliku

pronksi, 1969. aasta Liidu velotuuril võitis ta 259 km pikkuse mammutetapi ning sõitis kaks päeva liidrisärgis.

"Minu ajal oli Eesti koondises neli Antsu – Adamson, Väravas, Tombak ja mina. Kõik olid kõvad sõidumehed. Selline huvitav kokkusattumus," meenutas Jeret. "Eks sportlasteel oli kõike. Nii head kui halba, aga rohkem on meeles ikka õnnestumised. Positiivne meel aitab edasi."

Pärnu jalgrattaspordi kauaaegne hing ja vedaja hakkas treeneritööle keskenduma 1971. aastal, kasvatades noori jalgrattureid läbi mitme põlve kuni 2017. aastani. Tema nimekamad õpilased on Aivar Murd, Runo Ruubel, Meelis Lippe, Meelis Järvekülg ja teised, kes jõudnud Eesti koondise tasemele välja. Jalgrattaspordiga on tõsisemalt tegelenud ka Antsu poeg Kalevi Jeret ning pojapoeg Timmo Jeret, kes on tänasel päeval Eesti üks paremaid pikamaatriatleete.

Pärnu jalgrattaspordi suurkuju pidasid pidulikul päeval meeles ka Eesti Jalgratturite Liit ja Eesti Olümpiakomitee.