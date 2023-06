Rannavõrkpallikoondis alustas Rahvuste karikat võidu ja kaotusega

Eestit esindavad Rahvuste karikal Urmas Piik ja Dmitri Korotkov ning Kaur Erik Kais ja Rasmus Meius.

Avamängu pidasid Kais ja Meius bulgaarlaste Ivan Latunovi ja Dimitar Kalcheviga ning eestlased jäid tulemusega 2:1 (21:19, 12:21, 15:10) peale. Teises matšis kohtusid Piik ja Korotkov Dimitar Mehandzhiyski ja Stefan Vartigoviga, see kohtumine võideti 2:0 (21:16, 21:16).

"Esimeses mängus läks selgelt mõlemal meeskonnal sisseelamiseks ja esimesest närvilisusest üle saamiseks natuke aega," ütles Kais pärast esimest mängu. "Esimese geimi lõpus suutsime ikkagi oma ära võtta, kuid see-eest lagunes meil teises geimis mäng täielikult käest. Lahendused olid ebakindlad ja natuke liiga pehmed, serv kukkus samuti ära. Viimases geimis saime oma servi tööle ja see omakorda andis enesekindlust vastuvõtust rünnakute lahendamiseks ja blokk-kaitse saime ka paremini tööle."

Järgmine mäng viis eestlased kokku Norraga, mida esindavad Rahvuste karikal maailmameistrid Anders Mol ja Christian Sørum ning Mathias Berntsen ja Hendrik Mol. Jõudude vahekord oli tippriigi vastu mängides selge – Kais ja Meius kaotasid 0:2 (14:21, 14:21) Berntsenile ja H. Molile, Piik ja Korotkov 0:2 (15:21, 15:21) A. Molile ja Sørumile.

Kuigi mõlemad Eesti paarid pidid Norra vastu leppima kindla kaotusega, pakkusid mängud väärt kogemust. "Me teadsime, et tegemist on paar klassi tugevama meeskonnaga ja me nägime seda kui head võimalust näha, kus maal me omadega oleme. Mängupilt oli tegelikult päris ilus, seis võib-olla päris täpselt ei kajastagi, milline see mäng oli. Kõige rohkem võib rahule jääda servi vastuvõtust rünnakute lahendamisega ning suutsime erinevaid olukordi mitmekülgselt lahendada," ütles Meius.

Eesti koondise turniir Rahvuste karikal jätkub kolmapäeval, kui kohtutakse Inglismaaga. Inglismaad esindavad kaksikvennad Joaquin ja Javier Bello ning Frederick Bialokoz ja Issa Batrane, kes alistasid teisipäeval ülikindlalt 2:0 Slovakkia. Eesti aja järgi kell 19 võistlevad Kais ja Meius Bialokozi ja Batrane'iga, kell 20 lähevad Piik ja Korotkov vastamisi Bellodega.