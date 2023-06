Eesti ringrajasõitjad stardivad kereautode tippsarjas

Selle taga on mõlema noormehe head tulemused varasematest hooaegadest ja sellel aastal ning ALM Honda Racing meeskonna pikaajaline koostöö JAS Motorsport meeskonnaga.

Vahtel stardib TCR World Tour etapil sellel nädalavahetusel Itaalias Vallelungas, Volt aga nädal hiljem Ungaris Hungaroringil. Mõlemad sõitjad esindavad TCR World Tour etappidel Hondat ja see on väga suur tunnustus nii Eesti sõitjatele kui meeskonnale.

Kereautode sari TCR World Tour koondab selle klassi maailma parimad ja asendab varasemalt sõidetud FIA World Touring Cup sarja. ALM Honda Racing on aastaid teinud koostööd Honda ametliku partneri JAS Motorsport tiimiga, mis sellel hooajal on veelgi tugevnenud.

Neljal Euroopa etapil valmistab just ALM Motorsport koostöös JAS Motorspordiga ette uue Honda Civic Type-R TCR võistlusauto hetkel sarjas viiendal kohal olevale Nestor Girolamile. See on suurepärane võimalus võistelda ja koos töötada Girolamiga, kes on suurte kogemustega sõitja. Lisaks saavad nii Vahtel kui Volt, kes tänavu sõitavad TCR Italy sarjas, hea võrdluse, milline on nende kiirus võrreldes maailma parimatega.

"Ootan seda nädalavahetust suure põnevusega, see on mulle kui sõitjale suurepärane võimalus. Sõitjana tahan võtta maksimumi koostööst Nestor Girolamiga, kelle tulemused on muljetavaldavad ja kogemused hindamatud," sõnas Vahtel.

"Tööd tuleb kõvasti teha, et saada pühapäevasteks sõitudeks head stardikohad ja korralik seadistus. Olen kindel, et suudame koos meeskonnaga sellest maksimumi välja pigistada ja ühtlasi saame teha ka Eesti autospordi ajalugu."

"Mul on äärmiselt hea meel, et saame võimaldada Mattiasel ja Rubenil võistelda maailmasarjas selle ala absoluutsete tippudega ning parima võimaliku tehnikaga," lisas ALM Honda Racingu juht Martin Laur. "Neil on suurepärane võimalus olla ühel etapil tiimikaaslaseks ühele maailma parimale kereautosõitjale ning õppida temalt võimalikult palju."

Kvalifikatsioonid sõidetakse Eesti aja järgi laupäeval kell 15.05 ja 15.30. Esimene võistlussõit on pühapäeval kell 12.10 ja teine kell 17.00.