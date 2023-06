Sirvel oli lühirajasõidu MK-etapil kuues, Tarassov kümnes

Hommikupoolikul peetud väljalangemissõidus teenis Merili Sirvel eliitnaiste klassis 11. koha. MK-etapivõidu pälvis itaallanna Gaia Tormena, jättes selja taha belglanna Shanyl de Schoesitteri ja taanlanna Line Mygdami. "Väljalangemissõit läks mul metsa," tõdes Sirvel võistluse järel. "Stardikiirendusest jääb puudu ja seekord oli start mõjuva tähtsusega, sest rada oli kitsas."

Eliitmeeste konkurentsis võidutses prantslane Titouan Perrin Ganier. Teise koha sai belglane Jarne Vandersteen ja kolmanda sakslane Simon Gegenheimer. Joosep Mesi sai kirja 21. ja Kirill Tarassov 28. koha. "Tegin 1/8-finaalis väga hea stardi ja üritasin esimesena teisi kontrollida, aga finišisirgel ei olnud enam nii palju jõudu, et edasipääs tagada," ütles Mesi. Tarassov lisas: "Kahjuks ei õnnestunud ka minul midagi silmapaistvalt. 1/8-finaalis läksin sõitma taktikaga, et otsustaval finišisirgel panen kõik kaardid mängu, kuid jalg oli lihtsalt nii halb, et ei jõudnud midagi suurt ära teha."

Õhtul peetud lühirajasõidu MK-etapil oli kiireim naine sakslanna Marion Fromberger ajaga 11.11. Teisena finišeeris taanlanna Line Mygdam (+0.02) ja kolmandana itaallanna Gaia Tormena (+0.03). Merili Sirvel sai kuuenda koha, kaotades võitjale 29 sekundiga. "Kuues koht aitas päeva positiivsema noodiga lõpetada ja see andis enesekindlust juurde," ütles Sirvel.

Meeste seas oli nobedaim belglane Jarne Vandersteen ajaga 10.49. Teise koha sai rumeenlane Ede-Karoly Molnar (+0.11) ja kolmanda hollandlane Jeroen van Eck (+0.11). Kirill Tarassov sai 10. (+0.23) ja Joosep Mesi 18. koha (+1 ring). "Lühirajasõit läks natuke paremini. Jäin kümnenda kohaga rahule," ütles Tarassov. Mesi lisas: "Mina olin õhtuks pikast päevas väsinud ja üritasin lühirajasõidu lihtsalt läbi sõita."

Väljalangemissõidu MK-sari jätkub 15. juulil Saksamaal Aalenis.