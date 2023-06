Tutberidze tütar hakkab Gruusia eest uisutama

20-aastane USA-s sündinud Davis ja 23-aastane Smolkin esindasid seni Venemaad, aga Ukraina sõja tõttu ei saa Venemaa uisutajad praegu rahvusvahelistel võistlustel osaleda. "Me pole Daviselt ega Smolkinilt saanud mingit palvet üleminekuks, aga 22. mail laekus meile palve Gruusia uisuliidult, kes palus luba paar vabaks lasta, et nad saaksid hakata Gruusia lipu all võistlema. Arutasime asjaolusid ja 25. mail otsustas uisuliidu täitevkomitee nad vabaks lasta," selgitas Jelena Tšaikovskaja Venemaa uisuliidu otsust. "Nad pole poolteist aastat ühelgi võistlusel võistelnud ehk raha pole nende peale kulutatud. Nad pole Venemaale tulnud, seega otsustasime nad vabastada."

Davis ja Smolkin, kes on koos uisutanud alates 2018. aastast, võistlesid viimati 2022. aasta Pekingi olümpial, kus said 14. koha. Pärast olümpiamänge lendasid nad USA-sse ja pole sellest ajast saadik Venemaal käinud. Kui Venemaa mullu veebruari lõpus Ukrainasse tungis, teatas paar ka avalikult, et on sõja vastu.

"Täname kõiki fänne, kes on meile kaasa elanud ja meid jätkuvalt toetavad. Meie spordielus algab nüüd uus peatükk," avaldasid Davis ja Smolkin ühismeedias. "Ootame juba, et saaksime võistlusjääle naasta!"

Davis on Venemaa edutreeneri Tutberidze ainus laps. Tutberidze käe all on mitmed Venemaa uisutajad võitnud medaleid nii olümpiamängudel kui ka EM-il ja MM-il. Tema õpilaste hulka kuuluvad nii valitsev olümpiavõitja Anna Štšerbakova kui Pekingi olümpial dopinguskandaali sattunud mullune Euroopa meister Kamila Valijeva.