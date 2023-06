Norra rattatiim pidi Tour de France'i debüüdi eel särgivärvi muutma

"Selgus, et meie särk on liiga kollane ja seetõttu liialt sarnane Tour de France'i liidrisärgiga," ütles Uno-X-i turundusjuht Magne Haugland Norra TV2-le. "Rahvusvaheline jalgrattaliit (UCI) palus meil särgid ära muuta, kuna meie pluusil oli liiga palju kollast värvi. Prantsusmaa velotuuri kollane liidrisärk on ju legendaarne."

Seetõttu vahetas tiim enda särkidel värvid ümber – kui seni oli särk suuresti kollane ja logo punasel taustal, siis Tour de France'il on põhivärv punane. "Oleme varemgi sõitnud võistlustel, kus liidrisärk on kollane ja siis pole meie pluusidega probleeme olnud, aga on arusaadav, et nii tähtsal võistlusel nagu Tour de France tahetakse, et liidrisärk eristuks teistest," ütles TV2 rattaekspert Magnus Drivenes.

Haugland ütles, et pärast Tour de France'i plaanib tiim enda tavapärase särgivärvi juurde naasta.

Tänavune Prantsusmaa velotuur algab 1. juulil Hispaanias Bilbaos ja lõpeb 23. juulil Pariisis. Ükski eestlane seal sel korral ei sõida.