Diskvalifitseeritud tennisist: ma ei mõista, miks vastased nii käitusid

Turniiril 16. asetatud jaapanlanna Miyu Kato ja indoneeslanna Aldila Sutjiadi kaotasid tšehhitar Marie Bouzkovale ja hispaanlanna Sara Sorribes Tormole avaseti kiires lõppmängus 6:7 (1), aga juhtisid teises setis 3:1, kui nad diskvalifitseeriti. Kato ja Sutjiadi jäid diskvalifitseerimise tõttu ilma nii teenitud auhinnarahast kui edetabelipunktidest. Kuna aga leiti, et tegu polnud tahtliku teoga, lubati mõlemal naisel segapaarismängus turniiri jätkata.

Mis siis pühapäeval juhtus? Kuna servikord oli Bouzkova ja Tormo käes, saatis Kato enda väljakupoolelt palli teisele poole, aga tabas kogemata pallitüdrukut, kel olid mõlemad käed täis ega saanud palli püüda. Pall tabas teda õlapiirkonda. Algselt andis pukikohtunik Alexandre Juge paarile hoiatuse, kuid siis Bouzkova ja Tormo läksid Juge' juurde ja nõudsid, et vastased diskvalifitseeritaks. "Kato ei teinud seda meelega, pallitüdruk ei saanud viga," selgitas Juge.

"Ei teinud meelega? Tüdruk ju nutab," vastas Sorribes Tormo. "Ja tal on veri väljas," lisas Bouzkova.

Lõpuks tuli väljakule turniiri peakohtunik, kes selgitas Katole, et reegel näeb ette, et sellise teo eest on karistuseks diskvalifitseerimine, isegi kui mängija tegu polnud tahtlik. "Tahaksin siiralt vabandust paluda pallitüdrukult, keda tabasin, aga palun vabandust ka Aldila ja mu meeskonna ning toetajate ees. See oli õnnetu juhus ja täiesti tahtmatu," selgitas Kato pühapäeval sotsiaalmeedias. "Karistuseks võtavad korraldajad mult ära nii auhinnaraha kui punktid."

Kohtunike otsus sai kõvasti kriitikat nii kaasmängijailt, ajakirjanikelt kui ka fännidelt, lisaks kritiseeriti Bouzkova ja Sorribes Tormo käitumist. "Täiesti pöörane otsus. Mul on teist väga kahju. Paljud mängijad (peale Marie ja Sara, mõistagi) toetavad teid," kirjutas Prantsusmaa mängija Alize Cornet ühismeedias.

Sorribes Tormo, kes kaotas esmaspäeval üksikmängus tänavuse hooaja pikimas matšis, pea neli tundi kestnud kaheksandikfinaalis Beatriz Haddad Maiale, ei mõistnud, miks teda ja Bouzkovat kritiseeritakse. "See oli väga halb olukord. Minul ja Mariel on raske olnud lugeda, mida inimesed internetis ütlevad. Ainus, mida me tegime, oli see, et läksime peakohtuniku juurde ja selgitasime talle, mis juhtus," väitis Sorribes Tormo. "Me lihtsalt ütlesime, et pallilaps nutab. Ja ütlesime, et pall lendas otse tema suunas, ta ei näinud palli tulemas. Aga otsuse tegi ju peakohtunik, meie pole midagi halba teinud. Rohkem pole mul selle kohta midagi öelda."

Ka Bouzkova selgitas, et nad olid mures, et pall tabas pallilast väga kõvasti, kuigi ei tema ega Sorribes Tormo näinud seda hetke, kui pallilaps pihta sai.

Pärast segapaarismängus koos sakslase Tim Pütziga poolfinaali pääsemist puhkes Kato väljakul nutma. Hiljem koos Pütziga pressikonverentsile jõudes hakkas jaapanlanna taas nutma. "Ta tunneb ennast väga halvasti," ütles Pütz ajakirjanikele. "See oli väga halb otsus. Meeste riietusruumis ütlesid kõik, et sellise asja eest poleks pidanud diskvalifitseerima."

Pärast enda kogumist ütles Kato, et pole suutnud pärast pühapäeval juhtunut üldse süüa ega millelegi keskenduda. "Õnneks mu paariline Tim aitas mind täna, muidu poleks me kindlasti võitnud," rääkis ta jaapani keeles. "Olen tänulik, et publik mulle ei vilistanud."

"Vahet pole, mida ma ütlen, aga fakt on see, et minu pall tabas teda. Ma ei saa öelda muud, kui kõikide ees vabandust paluda. Ilmselt saan ka trahvi ja ma võtan selle vastu," jätkas Kato. "Ma ei arva, et mu löök oli väga tugev ja ma ei ütle seda kuidagi sellepärast, et enda vastutust pisendada, aga ma usun, et mul peaks olema õigus juhtunut videolt üle näha. Mulle öeldi, et pall tabas teda vastu kaela või madalamale, sest ta hoidis rinnust kinni. Ma ei tea, miks mu vastased, kes olid seljaga selle tüdruku poole, ütlesid kohtunikele, et ta sai palliga vastu pead ja tal on veri väljas. Ma ei mõista, miks vastased niimoodi käitusid ja olukorra hullemaks tegid."