Van der Poel võistleb MM-il nii maantee- kui maastikurattasõidus

Hollandi jalgrattur Mathieu van der Poel teatas, et kavatseb tänavu esimest korda peetaval ühisel jalgrattaalade MM-il võistelda nii maantee- kui maastikurattasõidus.

Rahvusvaheline jalgrattaliit (UCI) otsustas 2019. aastal, et hakkab iga nelja aasta tagant, aasta enne suveolümpiat korraldama n-ö suurt MM-i, kus ühes kohas võisteldakse kõikidel rattaaladel.

Van der Poel on enda karjääri jooksul võitnud cyclo-crossis koguni seitse MM-kulda, maanteesõidus on ta võitnud juunioride MM-kulla ning maastikusõidus MM-pronksi ja EM-kulla.

Tänavusel MM-il jagatakse Glasgows maanteesõidus medaleid 6. augustil, maastikurataste kross, kus Van der Poel kavatseb osaleda, on kavas kuus päeva hiljem.

"Arutasime, et võistlen MM-il ka maastikurattal, aga ilma erilise ettevalmistuseta," selgitas praegu treeninglaagris viibiv Van der Poel ajakirjanikele. "Püüan minna ilma igasuguse pingeta, lihtsalt sõidan nädal pärast maanteesõitu ka natuke maastikurattaga. Olen ju nagunii juba seal, äkki tuleb mingi ilus tulemus. Muidugi see eeldab, et olen MM-iks heas vormis. Igatahes kavatsen proovida ja eks näis, kuidas läheb."

Van der Poel võtab seesuguse võistlusprogrammi ette eelkõige eesmärgiga koguda olümpiapunkte ja kui ta soovib Pariisi olümpial ka maastikurattal kaasa teha, on punkte vaja. Maastikurattasõidus pääseb olümpial starti vaid 36 sportlast. Seejuures punktitabeli kaheksa paremat riiki saavad võistlustulle saata kaks sportlast, Holland on aga praeguses tabelis alles 31. kohal.

"Kindlasti pole lihtne olümpiakohta püüda, aga sellepärast otsustasingi selle ette võtta ja MM-il kahel alal võistelda," selgitas Van der Poel. "See, et ma enne maastikurattal spetsiaalselt trenni ei tee, on muidugi risk, aga kui tahan Pariisi võistlema pääseda, pean seda tegema."