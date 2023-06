Mullune finalist Gauff pääses kaheksa parema hulka

Mullu finaalis maailma esireketile Iga Swiatekile alla jäänud Gauff alistas neljandas ringis slovakitari Anna Schmiedlova (WTA 100.) 7:5, 6:2.

Gauff läks esimeses setis 5:2 juhtima, kuid Schmiedlova viigistas kolme järjestikuse geimivõiduga seisu 5:5-le. Kaks viimast geimi kuulusid aga Gauffile ja ameeriklanna sai 7:5 setivõidu. Teises setis vahetasid naised kordamööda geimivõite seisuni 2:2, siis jäi Gauff murdega peale. Ameeriklanna sai seti lõpus veel ühe murde ning võitis seti 6:2.

Gauff lõi 22 äralööki ja tegi sama palju lihtvigu, Schmiedloval kogunes äralööke 17 ja lihtvigu 26. Ameeriklanna realiseeris kümnest murdepallist kuus, vastasel õnnestus viiest murdepallist ära kasutada kolm. Gauff ei löönud ühtegi ässa ja tegi seitse topeltviga, Schmiedlova lõi ühe ässa ning patustas kolme topeltveaga.

Veerandfinaalis võib Gauff taas vastamisi minna Iga Swiatekiga. Selleks peab maailma esireket neljandas ringis jagu saama ukrainlannast Lesia Tsurenkost (WTA 66.).

A fourth Slam QF earned by @CocoGauff with her straight sets win against Schmiedlova.



