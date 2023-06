Suri esimesena 10 sekundi piiri alistanud sprinter

Kolmekordse olümpiavõitja Bobby Murrow käe all treeninud Hinesist sai 1968. aastal esimene mees, kes ületas ametlikult 100 m jooksus 10 sekundi piiri. Hines võitis Mexico City olümpiamängudel 100 m jooksu finaali ajaga 9,95, mis mõistagi tähistas uut maailmarekordit.

Rekord püsis puutumatuna 15 aastat, kuni Calvin Smith nihutas 1983. aastal tippmargi 9,93-ni. Hines sai Mexico Citys kaela ka teise kuldmedali, kui ta võidutses 4x 100 m teatejooksus koos Charles Greene'i, Mel Penderi ja Ronnie Ray Smithiga.

Pärast olümpiamänge tegi Hines kergejõustikuga lõpparve, et mängida Ameerika jalgpalli profiliigas NFL.

Saying farewell to a true legend. 1946 - 2023.



The first man to break the 10 seconds barrier in the 100m sprint, Jim Hines. pic.twitter.com/Om5tGJ6Nrq