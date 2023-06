Meier jätkas Portugali olümpiakrossi karikasarja viienda kohaga

Esikoha teenis Raquel Queiros ajaga 1:26.53, edestades Ana Santost kahe minuti ja 16 sekundiga ning Lara Loisi nelja minuti ja 14 sekundiga. Meier jäi võitjast seitsme minuti ja 52 sekundi kaugusele.

"Sel korral algas võistluspäev natukene suurema stressiga, sest olin endale võistluspaika sõites traaditaolise jupi rehvi saanud. Kui rullidel soojendust tegema hakkasin, tundus asi imelik. Otsustasin seejärel maanteele sooja tegema minna ning peale paari minutit sain aru, et tagumine rehv vajub vaikselt tühjaks. Kiirustasin ruttu probleemiga tegelema ja kui starti jõudsin, tundus, et pool võistlust on juba tehtud." vahendab Eesti Jalgratturite Liit Meieri muljeid.

"Esimesel ringil ei olnud hea tunne. Samuti oli kogu sõidu vältel peas peidus hirm, et rehv vajub uuesti tühjaks ehk ma ei tahtnud kurve liiga kiirelt sõita," jätkas Meier. "Lootsin, et sõidu käigus läheb enesetunne paremaks, aga kehasse jäi see tunne, et olen veel kinni ja pidin end hästi palju sundima. Samuti hakkas ühel hetkel palavus ja niiskus painama. Teise poole sõidust sõitsin kuuendal positsioonil, kuid viimasel ringil tekkis tunne, et nüüd või mitte kunagi. Saingi viiendaks ja hoidsin seda kohta lõpuni. Hiljem vahesid eespool olijatega vaadates oli natuke kahju, et päev nii algas ja end "kinni" tundsin, kuid sellisel XCO rajal on TOP5 koht samuti hea."

Eliitklassi meeste seas olid parimad Roberto Ferreira (1:29.57), Mario Costa (+0.43) ja Diogo Neves (+0.58).