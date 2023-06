Flora püsib Balti liigas täiseduga

Žalgiris asus kohtumist 12. minutil Ana Cheminava tabamusest juhtima. Flora söödu vahelt napsanud leedulannad ehitasid rünnaku lühikeste söötudega värava ette, kus Cheminava sättis palli jalale ning lõi nahkkera alla nurka. Žalgirise värav jäi avapoolajal ainsaks, vahendab jalgpall.ee.

Teisel poolajal hoo sisse saanud Flora viigistas seisu 75. minutil. Vastase ebaõnnestunud palli klaarimiseni jõudnud Mari Liis Lillemäe pääses kastis löögile, millele väravavahil sõrmi vahele saada ei õnnestunud.

81. minutil karistuslöögi teeninud Flora tsenderdas palli värava ette, kust Lisette Tammik peaga vahele sai, kuid kelle löögi väravavaht tõrjus. Puhastatud pall kukkus Saulepi jalale, kes Florale 2:1 võiduvärava lõi.

Flora jaoks on tegu neljanda võiduga Balti liigas, teenitud 12 punktiga hoitakse tabelis esikohta. Žalgiris on mänginud kaks mängu, kust on teenitud üks võit ja kaotus ning kolme punktiga ollakse tabelis kolmandad.