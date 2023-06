Vabaorg sai täispika triatloni EM-il 32. koha

Vabaorg ujus 3,8 kilomeetrit ajaga 48.57, sõitis 180 kilomeetrit rattaga ajaga 4:17.14 ning jooksis maratoni ajaga 3:15.18. Võitjaks tuli prantslane Denis Chevrot (lõppaeg 7:26.21) belglase Pieter Heemerycki (7:31.01) ja taanlase Kristian Högenhaugi (7:31.12) ees.

"Päev algas väga varakult. Äratus oli kell pool neli, seejärel sõin kõhu riisiputru täis ja kell viis olin vahetusalas. Võistluse juurde minnes, siis sain stardist hästi minema ja suutsin end esimese grupi saba peal hoida, kuid ühel hetkel nad kiirendasid ja jäin neist maha," kirjeldas Vabaorg. "Seejärel tekkis minu taha grupp ehk ma olin teise pundi liider. Jäin ujumisega väga rahule. Tegin ära selle, mida olin planeerinud ja sain hea tundega rattadistantsile minna."

"Esimesel ringil sain sõita 20-mehelises grupis, kus ma ei näinud kohtunikelt ühtki kaarti tuules sõitmise kohta. Järeldan, et kõik toimus seega reeglite järgi," jätkas Vabaorg. "Teisel ringil hakkasid harrastustriatleedid selg ees vastu tulema ja kaotasin oma grupi ära. Vaatamata sellele jäin rattadistantsi tulemusega väga rahule. Ma ei ole varem nii kiiresti sõitnud ja uue rattaga oli seda meeldiv teha."

"Jooksma minnes olid esimesed kümme kilomeetrit väga mõnusad," tõdes Vabaorg. "Seejärel hakkas järjest hullemaks kiskuma. Trapets hakkas valu tegema, sundides tihti kõndima ja venitama. Umbes 35. kilomeetril tekkis veel tugev pöialihase valu, mis piiras kiiret jooksmist veelgi. Samas oli minu eesmärk alla kaheksa ja poole tunni võistelda ning sain sellega hakkama. Olen rahul. Päev oli tore ja tulen siia võib-olla tulevikus tagasi. Kui keegi on mõelnud Hamburgi võistlema tulla, siis ma soovitan soojalt. Kohalikud sangarid tõmbasid rahva käima ja mul on hea meel, et tulin siia võistlema ja koos teistega pingutama."

Lisaks oli Hamburgis võistlustules veel neli eestlast. Risto Pärnpuu finišeeris ajaga 9:26.24 ning sai M25-29 vanuseklassis 16. koha, Riho Taba lõpuajaks mõõdeti 9:56.03, mis andis M35-39 vanuseklassis 63. koha, Maid Laidvee lõpetas tulemusega 10:05.57, millega teenis M40-44 vanuseklassis 78. koha ning Adele Rüütel finišeeris ajaga 10:25.08 ja sai F35-39 vanuseklassis 10. koha.