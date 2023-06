Kivistik lõpetas mägise velotuuri Austrias kaheksandas kümnes

Velotuuril oli kavas proloog ja kolm grupisõidu etappi, kus Kivistik sai vastavalt 13., 87., 80. ja 83. koha. Võitjale kaotas ta nelja päeva kokkuvõttes 17 minuti ja 12 sekundiga.

"Oli teada, et see tuur on pigem ronijatele sobilik ning enda jaoks tuleb see pigem treeningvõistlus," ütles Kivistik. "Proloogi tegin küll suhteliselt kenasti, kuid mõned pisivead tulid sisse ja sellest piisas, et mitte esikuuiku hulka pääseda."

"Esimesel etapil oli keskmine temperatuur üle 30 kraadi, mis tegi võistlemise jällegi raskemaks, sest viimane treening sai Eestis tehtud 15 kraadiga. Sellest tulenevalt oli kuum ilm oli kehale "üllatus", lisaks pole viimasel ajal saanud tõuse sõita," jätkas Kivistik. "Ühesõnaga ettevalmistus sellisele võidusõidule oli suhteliselt puudulik. Järgnevad etapid olid veelgi raskemad, kuid sain tuuriga ühele poole ning ehk järgmisel võidusõidul saan paremat minekut näidata."

Itaallase Vergallito järel pälvis teise koha hispaanlane Oscar Cabedo (Team Vorarlberg (+0.01) ja kolmanda koha austerlane Martin Messner (WSA KTM Graz p/b Leomo; +0.09).

Teise eestlasena võistelnud Mihkel Räim jättis velotuuri pooleli teisel etapil.