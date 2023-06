DirtFish: Rovanperä on astunud Hyundaiga läbirääkimistesse

Ralliportaali DirtFish andmetel on autoralli MM-sarja liider Kalle Rovanperä (Toyota) hakanud arutama uut lepingut oma praeguse meeskonna ning Hyundaiga.

Rovanperä leping Toyotaga saab käiva hooaja järel läbi ning soomlase mänedžer on astunud läbirääkimistesse nii praeguse klubi kui ka Hyundaiga, vahendab DirtFish.

Soomlase mänedžer Timo Jouhki ei avaldanud portaalile detaile ning ütles, et jätab tulevikuvariandid hetkel lahtiseks.

Rovanperä on Toyotat esindanud alates 2020. aastast, eelmisel aastal tuli soomlane ka MM-sarja meistriks. Rovanperä liigub tiitli suunas ka sel hooajal, olles kuue etapiga kogunud 118 punkti. Teisel kohal on hooajatabelis Thierry Neuville (Hyundai) 93 punktiga.

Tootjate arvestuses on Toyota 235 punktiga esikohal, Hyundai on kogunud 212 silma ja M-Sport Ford on 148 punktiga kolmandal kohal.

Järgmine MM-ralli toimub 22.-25. juunini Keenias.