Paide Linnameeskonnaga liitus abitreener Serbiast

Varasemalt töötas Varićak abitreeneri ja taktikalise analüütikuna Serbia kõrgliiga klubis FC Radnicki 1923. Klubi saagiks äsja lõppenud Serbia Super Liga hooajal jäi kaheksas koht.

Varićak ütles, et võttis pakkumise suure rõõmuga vastu, sest on oodanud võimalust end välismaal proovile panna ning hindab eesootavat väljakutset kõrgelt.

"Kui Ivan mulle helistas ning mind oma meeskonda kutsus, oli see minu jaoks üllatus, aga samas mitte eriti suur, sest oleme Ivaniga head sõbrad ning tööalaselt kokku puutunud juba pikki aastaid," rääkis abitreener. "Olime omavahel poolnaljatamisi rääkinud, et ühel päeval töötame kindlasti kusagil koos, nii et olen rõõmus selle üle, et see ongi lõpuks tõeks saanud."

"Väga vähese ajaga olen saavutanud hea klapi ka Ats Sillastega ning ülejäänud Linnameeskonna personaliga, nõnda on kohanemine kulgenud väga kiiresti ja valutult," lisas Varićak.

Andreja Varićaki enda kõrvale soovinud Linnameeskonna peatreener Ivan Stojković rääkis, et kohtus temaga 2016. aastal, mil nad omandasid üheskoos UEFA B-litsentsi.

"Andreja tugevusteks on tohutu töökuse kõrval ka tema analüütiline mõtlemine ning metoodiline lähenemine, millele tuginedes suudab ta üles ehitada mitmekülgse ning arendava treeningprotsessi," kõneles Stojković. "Soovisin just teda oma meeskonda, sest tean kindlalt, et ta täiendab mind ning tal on klubile ja Eesti jalgpallile palju anda."

Paide Linnameeskonna järgmine kohtumine leiab aset 7. juulil, mil võõrsil minnakse vastamisi valitseva meistri ja Premium liiga hetkeliidri Tallinna FC Floraga.