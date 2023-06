Tattar naasis profituurile võidukalt

Tattar võitis turniiril kõik neli ringi ning lõpetas 72-rajalise turniiri 245 viskega, jäädes kokkuvõttes 25 viskega alla par'i. Teiseks jäi Sai Ananda, kes jäi eestlannast nelja viske kaugusele, kolmandat kohta jäid jagama Ohn Scoggins ning Juliana Korver, kes lõpetasid 19 viskega alla par'i.

"Nii suur kergendus, et see läbi sai. See oli mu elu üks raskemaid ringe," ütles pisaraid tagasi hoidev Tattar pärast võistlust. "Pidin endale meelde tuletama, et pean võitlema ja et ma pole allaandja. Mul ei läinud hästi, aga nüüd, kui see läbi on ja ma võitjana väljusin, on tunne imeline."

Tattar on sel hooajal Disc Golf Pro Touri profituuril võitnud viis etappi, pälvides ka ühe teise koha. Eestlanna jättis viimased kolm etappi vahele ning on 714,5 punktiga hooajatabeli esireal. Talle järgnevad ameeriklannad Ohn Scoggins (641,25 punkti) ning Ella Hansen (603). Keiti Tätte on 155,13 punktiga 39. tabelireal.

Another wire-to-wire win for Kristin Tattar pic.twitter.com/5i2V9Fu8HI — Disc Golf Pro Tour (@DiscGolfProTour) June 4, 2023