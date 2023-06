Zlatan Ibrahimovic tõmbas mängijakarjäärile joone alla

AC Milan asus hooaja viimast kohtumist Verona vastu esimese poolaja lisaminutitel juhtima, kuid loovutas 71. minutil viigivärava. Siiski jõudis äsja lepingut pikendanud Rafael Leao kohtumise viimaste minutite jooksul kahe väravani ning Milano klubi lõpetas hooaja 3:1 võidu ning neljanda kohaga.

Pärast mängu kinnitas Zlatan Ibrahimovic, et lõpetab karjääri. "Jätan hüvasti jalgpalliga, aga mitte teiega," ütles rootslane kodupublikule. "Te võtsite mind avasüli vastu, panite mind koduselt tundma. Ma olen Milanista enda elu lõpuni. Forza Milan ja hüvasti!"

❤️ Emotional moment as Zlatan Ibrahimović says goodbye to AC Milan... @MatteMoretto reports right now that he's retired from football. pic.twitter.com/TaP6Bt77BZ — EuroFoot (@eurofootcom) June 4, 2023

Sel hooajal heitles 41-aastane Ibrahimovic vigastustega ning mängis vaid neljas mängus, kuid lõi siiski ühe värava. "Ma olen seda terve oma elu teinud. Jalgpall tegi minust mehe. See on andnud mulle võimaluse tunda inimesi, keda ma poleks muidu tundma õppinud. Olen tänu jalgpallile maailmas reisinud. See on kõik tänu jalgpallile," ütles Ibrahimovic mängu järel.

Ibrahimovic liitus esimest korda AC Milaniga 2010. aastal, olles enne seda mänginud Malmö FF-i, Amsterdami Ajaxi, Juventuse, Milano Interi ja Barcelona eest. Ibrahimovic lahkus AC Milanist 2012. aastal, kui liitus Pariisi Saint-Germainiga, kuid siirdus 2016. aastal Manchester Unitedisse. 2018. aastal liitus ta kaheks hooajaks Los Angeles Galaxy'ga, kuid naasis seejärel AC Milani, kus jõudis eelmisel hooajal Serie A meistritiitlini.

Rootslane lõi enda 24-aastase profikarjääri jooksul kokku 511 väravat, koondist esindas ta 122 kohtumises ning lõi 62 väravat. Pika ja dünaamilise ründaja kõige meeldejäävam värav oli tema erakordne käärlöök Inglismaa vastu 2012. aastal. Kõige enam väravaid lõi Ibrahimovic PSG eest (180 mänguga 156), AC Milani eest jõudis rootslane 163 mängus 93 väravani.

Ibrahimovic võitis 34 karikat, millest 14 olid liigatiitlid. Paraku jäi 11-kordsel Ballon d'Ori kandidaadil võitmata Meistrite liiga karikas, kuid 2017. aastal sai ta Manchester Unitedi ridades kätte Euroopa liiga karika.