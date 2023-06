Duplantis võttis ameeriklaselt hooaja tippmargi, Hassan võitis kaks jooksu

Öösel vastu reedet hüppas Tokyo olümpiamängudel neljanda koha saavutanud ameeriklane KC Lightfoot 6.07 ning püstitas hüppega uue USA rahvusrekordi ning hooaja tippmargi.

Maailmarekordi omanik ja teivashüppe valitseja Duplantis ei lasknud ameeriklasel aga kuigi kaua tähistada, kui sai Hollandis Hengelos kirja tulemuse 6.11, mis oli ka ühtlasi võistluse rekord.

"[Lightfooti tulemus] aitas motivatsioonile kaasa, loomulikult. Selline suurepärane hüpe on ala jaoks ainult hea. Minu jaoks on see väike lisamotivatsioon, et proovida veel kõrgemale jõuda. See on võistlus ja me kõik võistleme üksteisega, isegi siis, kui me pole samal staadionil," ütles Duplantis, kelle konkurendid jäi pühapäeval 30 sentimeetri kaugusele.

Hiljuti Londoni maratoni võitnud hollandlanna Sifan Hassan alustas Hengelo võistlust laupäeval, kui püstitas 10 000 meetri jooksus ajaga 29.37,80 uue hooaja tippmargi. Päev hiljem võitis kahekordne olümpiakuld ka 1500 meetri jooksu, kui ületas joone ajaga 3.58,12.

"Kartsin väga seda jooksu, sest polnud ligi kaks aastat jooksnud. Mõtlesin, et mis siin küll juhtuda võib," ütles viimasel ajal pikemate distantside peale keskendunud Hassan. "Tundsin end hoopis väga kergelt. Muidu jälitasin aga viimase 200 meetri peale lõpetasin tugevalt. Ei pingutanud liigselt ja lõpetasin ikkagi sprindis hästi."

Naiste 400 meetri jooksus jätkas hollandlanna Femke Bol head hoogu, kui lõpetas suurepärase sprindi toel ajaga 50,11, püstitades sellega uue võistluse rekordi. Järgmisena ületas joone britt Wadeline Jonathas ajaga 51,74, kolmandaks jäi sakslanna Laura Müller ajaga 52,08.

Ameeriklane Reece Prescod oli ainus jooksja, kes meeste 100 meetris alla 10 sekundi jooksis. Prescod lõpetas ajaga 9,99, tema järel ületas finišijoone Yohan Blake ajaga 10,05, kodupubliku rõõmuks jäi kolmandaks Raphael Bouju ajaga 10,09.

Meeste 110 meetri tõkkejooksus pälvis USA kolmikvõidu: Grant Holloway püstitas ajaga 13,03 uue võistluse rekordi, teiseks jäi Devon Allen ajaga 13,12, kolmandana lõpetas Eric Edwards ajaga 13,29. Esikolmikust jäi vaid 0,04 sekundi kaugusele neljas ameeriklane Freddie Crittenden.

Naiste kõrgushüppes pälvis Ukraina kaksikvõidu, kui Jaroslava Mahutšihh ning Irina Geraštšenko ainsatena 1.93 ületasid. Mahutšihh sai esimesel katsel jagu ka kahe sentimeetri võrra kõrgemast latist ning Geraštšenko piirdus tulemusega 1.93. Mahutšihh tõstis seejärel lati 2.00 peale ning ületas selle, kuid ei suutnud enam tulemust parandada. Kolmandaks tuli sakslanna Johanna Göring tulemusega 1.90.