Kivioja lõpetas EM-il neljandas kümnes, Räppo ja Sikk jäid tulemuseta

Kuna veekvaliteet ei vastanud enne võistluspäeva nõuetele, tuli võistlejatel jagada olümpiadistantsi Euroopa meistri tiitlid duatloni formaadis. Peale viit kilomeetrit jooksmist, 39,5 kilomeetri pikkust rattasõitu ja kümmet kilomeetrit jooksmist teenis kuldmedali Luksemburgi triatleet Jeanne Lehair ajaga 1:59.52. Hõbeda sai kaela sakslanna Lisa Tertsch (+0.07) ja pronksi šveitslanna Cathia Schär (+0.18).

Nädal enne võistlust kõhuviirust põdenud Kivioja kaotas võitjale üheksa minuti ja 28 sekundiga ning sai 37. koha. "Kahjuks ikka ei sündinud imet ja keha oli nõrk," tõdes Kivioja võistluse järel.

"Rattasõit on tavaliselt mu tugevus, kuid täna oli hoopis minu nõrkuseks. Esimene jooks läks isegi hästi ja rattadistantsi alguses suutsin teises grupis sõita, kuid tõus oli minu jaoks seekord meeletult raske. Esimesel ringil kannatasin ära, kuid teisel jäin kahjuks maha. Edasi sõitsin väikeses neljases grupis," sõnas Kivioja. "Lõpu poole läks enesetunne isegi natuke paremaks, kuid teises jooksus tundsin, et pidur on nagu peal ja ei suutnud kiiremini kui tempojooksu kiirusega pingutada. Eks ma olen pettunud, aga samas teadsin, et nii võib minna."

Eliitklassi meeste seas krooniti Euroopa meistriks hispaanlane David Castro Fajardo ajaga 1:48.13. Teise koha teenis britt Jonathan Brownlee (+0.04) ja kolmanda šveitslane Adrien Briffod (+0.14). Henry Räppol tekkis võistluse ajal rattaga tehniline probleem ning Johannes Sikk katkestas võistluse viimase jooksu ajal.