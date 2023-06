Pallitüdrukut tabanud Aasia duo diskvalifitseeriti Prantsusmaa lahtistel

Turniiril 16. asetatud jaapanlanna Miyu Kato ja indoneeslanna Aldila Sutjiadi kaotasid tšehhitar Marie Bouzkovale ja hispaanlanna Sara Sorribes Tormole avaseti kiires lõppmängus 6:7 (1), aga juhtisid teises setis 3:1.

Kuna servikord oli Bouzkova ja Tormo käes, saatis Kato enda väljakupoolelt palli teisele poole, aga tabas kogemata pallitüdrukut, kel olid mõlemad käed täis ega saanud palli püüda. Pall tabas teda õlapiirkonda.

Sara Sorribes y Marie Bouzkova, a 1/4F de #RolandGarros por descalificación de Kato/Sutjiadi



Kato le ha dado un pelotazo a una recogepelotas con el punto ya terminado pic.twitter.com/qT54pQvS5y — Fran Marco (@FranMarco19) June 4, 2023

Algselt andis pukikohtunik Alexandre Juge paarile hoiatuse, kuid siis Bouzkova ja Tormo läksid Juge' juurde ja nõudsid, et vastased diskvalifitseeritaks. "Kato ei teinud seda meelega, pallitüdruk ei saanud viga," selgitas Juge.

"Ei teinud meelega? Tüdruk ju nutab," vastas Sorribes Tormo. "Ja tal on veri väljas," lisas Bouzkova.

Juge kutsus väljakule turniiri peakohtuniku, kes lõpuks selgitas, et reegel näeb ette, et sellise teo eest on karistuseks diskvalifitseerimine, isegi kui mängija tegu polnud tahtlik.

Kui pukikohtunik teatas, et Aasia duo on diskvalifitseeritud, puhkes Kato nutma.