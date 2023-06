Triatloni EM-il hukkus mootorrattur

Õnnetus juhtus jalgrattasõidu distantsil, kus mootorrattur sattus laupkokkupõrkesse ühe amatöörtriatleediga. Kuigi arstiabi oli ligidal, suri 70-aastane mootorrattur sündmuskohal.

Triatleet toimetati tõsiste, aga mitte eluohtlike vigastustega haiglasse ja tema seisund on stabiilne. Samuti sai väiksemaid vigastusi mootorratturi selja taga istunud kaameramees.

Sündmus juhtus Hamburgi tänavatel kitsal lõigul, kus kõik rajad olid kasutuses ja sõideti mõlemas suunas. Intsidendist vaid mõned meetrid eemal väntas 2008. aasta olümpiavõitja ja endine täispika triatloni maailmarekordiomanik Jan Frodeno.

Vahetult pärast intsidenti võistlus peatati, aga hiljem jätkati. Seejuures juba enne võistlust esines kahtlusi, et rattarada on mõnes kohas liialt kitsas. "Teel on selgelt liiga palju mootorrattureid," kommenteeris ARD otseülekandes endine täispika maratoni maailmameister Sebastian Kienle.