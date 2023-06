VIDEO | Ameerika teivashüppaja kerkis ajaloolises edetabelis kolmandaks

23-aastane Lightfoot ületas Music City Track Carnivalil teisel katsel 5.92 ning võitis sellega kaheksa võistleja konkurentsis meeste teivashüppe. Järgmisel hüppel ületas ameeriklane 6.00 ning nihutas seejärel lati seitsme sentimeetri võrra kõrgemale, et Sam Kendricksile kuuluvat USA rahvusrekordit püüda.

Pärast ebaõnnestunud esimest katset saigi Lightfoot saavutusega hakkama, tõustes tulemusega 6.07 ajaloolises välivõistluste edetabelis rootslase Armand "Mondo" Duplantise (6.21) ja ukrainlase Sergei Bubka (6.14) järel kolmandaks.

"Tunnen end suurepäraselt!" ütles 23-aastane hüppaja pärast võistlust. "See ei ole veel kohale jõudnud, et ma 6.07 hüppasin. Pidin ühe lati kaupa võtma, esimene eesmärk oli maailma hooaja tippmark 5.92. Pärast seda tahtsin lihtsalt võimalust rahvusrekordit püstitada. Õnneks läks hästi."

Here's the new American Record in the pole vault…



KC Lightfoot goes 6.07 (19-feet-11) in the Puma American Track League at the Music City Track Carnival. @americantrack pic.twitter.com/mECgIqCyio