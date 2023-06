TÄNA OTSE | Saku Sporting ja Tammeka jahivad esimest karikavõitu

Naiste karikavõitjaks tuleb sel aastal igal juhul uus naiskond, sest ei Tartu Tammeka ega viimasel viiel aastal võidutsenud FC Flora poolfinaalis välja lülitanud Saku Sporting pole varem karikat pea kohale tõstnud. Tammeka teab, et Sporting on kerges soosikurollis ka laupäeval.

"Ma arvan, et karikasari ongi selline, kus kõigil on alati võrdsed võimalused. Tõesti on ainult üks mäng, mille jaoks on vaja valmistuda, seda on kõvasti lihtsam teha," lausus Tammeka juhendaja Sirje Roops ERR-ile. "Ja kuna meie ei ole paberil soosikud, siis see surve on ka meile väiksem, mis tähendab, et meil on lihtsam üllatada."

Sporting on oma ajaloo esimeseks finaaliks hästi valmistunud ja vastast ei alahinda. "No kui võtta viimane mäng Tammekaga, mis meil liigas oli, siis see oli väga tõsine andmine ja me alles lõpu eel saime selle enda kasuks kallutatud, seega ootan head mängu," ütles peatreener Jan Harend. "Seda tulevad ju ka inimesed vaatama, et oleks põnev ja vaatemänguline."

Naiskonnad on Meistriliigas kohtunud sel hooajal korra, kui Sporting alistas Tammeka tulemusega 2:0. Ajaloos on naiskonnad kohtunud ka karikavõistluste kaheksandikfinaalis, kus Tammekal tuli lisaaja järel tunnistada vastase 2:1 paremust.

Klubijalgpalli pidupäeva ajakava:

kell 12.00: jalgpallituru avamine, löögitäpsus- ja kiirussein A. le Coq Arena ümbruses

kell 13.00: U19 Eliitliiga Meistriliiga finaal: Tartu JK Tammeka – Tallinna FC Flora

kell 15.00: A. Le Coqi penaltilahing Sportland Arenal

kell 16.00: naiste karikavõistluste finaal: Saku Sporting – Tartu JK Tammeka

kell 19.00: Tipneri karikavõistluste finaal: Tallinna FC Flora – JK Narva Trans