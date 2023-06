Lisaks Messile lahkub PSG-st ka Sergio Ramos

Ramos postitas reede hilisõhtul sotsiaalmeediasse tänuavalduse, kus kinnitas, et lahkub klubist pärast laupäevast kohtumist Clermontiga. "[Laupäev] on eriline päev, jätan hüvasti ühe eluetapi ja PSG-ga. Ma ei tea, kui mitmes kohas ma ennast kodus tunneks, aga Pariis on üks neist," kirjutas 37-aastane hispaanlane.

Ramos liitus Pariisi klubiga 2021. aastal vabatehinguga ning esindas PSG-d kahe aasta jooksul 57 kohtumises. Maailmameistri ja kahekordse Euroopa meistri esimene hooaeg Pariisis jäi vigastuste tõttu puudulikuks, kuid sel laupäeval lõppeval kõrgliiga hooajal on hispaanlane teinud kaasa 32 kohtumises.

PSG kindlustas eelmisel nädalavahetusel Prantsusmaa jalgpalli kõrgliiga meistritiitli, kui mängis Strasbourgiga välja 1:1 viigi. PSG kohtub laupäeval Prantsusmaa kõrgliiga viimases mänguvoorus Clermontiga.

Neljapäeval kinnitas Pariisi Saint-Germaini peatreener Christophe Galtier, et argentiinlasest maailmameister Lionel Messi astub laupäeval viimast korda PSG särgis väljakule.