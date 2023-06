OTSEBLOGI | Vihm aitab Lappit liidrikohale lähemale

Autoralli MM-sari jätkub sel nädalalõpul Sardiinia ralliga. 13. kiiruskatse järel juhib rallit Sebastien Ogier (Toyota), kelle edu Esapekka Lappi (Hyundai) ees on kahanenud 4,3-sekundiliseks. Kolmas on Thierry Neuville (Hyundai; +7,4). Ott Tänak (M-Sport) pidi ralli 9. kiiruskatse järel katkestama. 14. kiiruskatse algab kell 18.30.