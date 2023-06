Djokovic pidi vaeva nägema, aga võitis kolmes setis

Tunni ja 25 minutit kestnud avasetis kaotas seisul 2:2 Djokovic enda servi, kuid murdis siis omakorda vastase pallingu. Mängijad vahetasid seejärel geimivõitusid kuni seisuni 5:5, mil hispaanlane juhtima läks, kuid Djokovic viis seti kiiresse lõppmängu, kus jäi 7:4 peale.

Samuti tunni ja 25 minutit väldanud teises setis jäi Djokovic 0:2 kaotusseisu, kuid vastas kolme geimivõiduga. Davidovich Fokina asus setti 6:5 juhtima, kuid ei suutnud siis setipalli realiseerida, misjärel viis serblane taas seti kiiresse lõppmängu ning võitis sel korral 7:5.

Kolmandas setis võttis Djokovic jalavigastuse tõttu aja maha, kuid asus varakult 3:0 juhtima ning realiseeris lõpuks setis 6:2 võidu, millega pääses turniiri kaheksandikfinaalidesse.

"Teadsin, et tuleb väga keeruline ja väga füüsiline matš," ütles Djokovic. "Mängisime kaht setti kolm tundi, [Davidovich Fokina] mängis väga hästi. Ta on uskumatu võitleja ja uskumatu mängija, kellel ei ole nõrkusi. Halb õnn, aga ta mängis suurepäraselt."

"Võit on võit. Esimesed kaks setti kestsid kolm tundi. Mõtlesin, et kui kaotan teise seti, siis jääme siia ilmselt viieks tunniks. Aga see ongi slämmiturniir, kolme geimivõiduni. Sa pead endasse uskuma ja sellest võimalikult välja pingutama. Olen enda esituse üle uhke," lisas Djokovic.

Kokku üle kolme ja poole tunni kestnud kohtumises lõi Djokovic ühe ässa ja tegi kuus topeltviga, Davidovich Fokina lõi kolm ässa ja tegi kaks topeltviga. Esimeselt servilt võitis Djokovic punkti 65-protsendilise eduga, hispaanlase vastav näitaja oli 51 protsenti. Kõikidest mängitud punktidest võitis serblane 124, hispaanlane võitis 110.