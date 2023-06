Kõrgliigast langenud Leedsi peatreener pani nelja mängu järel ameti maha

68-aastane Allardyce võttis peatreenerina üle 3. mail, kui klubi loobus Javi Gracia teenetest. Kõrgliigas püsimise eest võidelnud Leeds kaotas Allardyce'i juhendamisel neljast mängust kolm ning jõudis ühel korral viigini.

"Mul on olnud au Leeds Unitedit juhendada, see on suurepärane klubi suurepäraste fännidega, kes väärivad Premier League'i," ütles peatreener. "Minu karjääri praeguses hetkes ei ole ma kindel selles väljakutses, mis võib potentsiaalset pikaajaliseks projektiks kujuneda. Ma ei ole kindel enda pühendumuses, aga soovin klubile tulevikuks edu ja loodan, et nad naasevad Premier League'i, kuhu nad kuuluvad."

Allardyce mängis erinevates Inglismaa klubides üle 20 hooaja ning alustas treenerikarjääri 1991-1992 Limericki eest mängiva peatreenerina. 2016. aastal juhendas Allardyce Inglismaa koondist.

Klubi tegevjuht Angus Kinnear tänas peatreenerit tehtu eest ja ütles, et teatab uue peatreeneri mõne nädala pärast.

Jalgpalli Inglismaa kõrgliiga hooajal kogus Leeds 38. mänguvooruga 31 punkti ning jäi liigatabelis 25 punkti kogunud Southamptoni ees eelviimasele reale. Kõrgliigast langes välja veel Leicester, kes sai hooaja peale kokku 34 silma. Esiliigast kerkib kõrgliigasse Burnley, Sheffield United ning Luton Town. Luton mängis viimati Premier League'is 31 aastat tagasi.

Inglismaa meistritiitli pälvis Manchester City, kes võitis 38-st mängust 28 ning viigistas viis kohtumist. City'l on võimalik sel hooajal pälvida kolm tiitlit: lisaks kõrgliiga tiitlile kohtuvad nad laupäeval FA karikafinaalis Manchester Unitediga ning 10. juunil mängib City Meistrite liiga finaalis Milano Interi vastu.