Sonego pööras Rubljovi vastu suure kaotusseisu võiduks

Rubljov asus avasetis kahe järjestikuse geimivõiduga juhtima, kuid Sonego viigistas seti 5:5. Rubljov võitis seejärel kaks geimi ning jätkas teises setis suurepärase hooga, kui võitis 29 minutiga geimi 6:0.

Kolmandas geimis sai aga Sonego hoo sisse ning võitis esimesest viiest geimist neli. Itaallane säilitas eduseisu ning realiseeris seisult 5:3 setipalli. Neljandas setis asus itaallane 3:1 juhtima, kuid Rubljov läks siis ise 4:3 juhtima. Tasavägises heitluses jäi kiires lõppmängus 7:5 peale siiski Sonego ning kohtumine liikus otsustavasse viiendasse setti.

Otsustavas setis vahetasid mängijad geimivõitusid kuni seisuni 3:3, mil Sonego kolme järjestikuse geimivõiduga 5:7, 0:6, 6:3, 7:6 (5), 6:3 võidu realiseeris.

Kolm tundi ja 45 minutit väldanud kohtumises lõi Sonego kaheksa ässa, neutraalse lipu all mängiv Rubljov sai hakkama üheksaga. Sonego lõi 37 äralööki ja tegi 38 lihtviga, Rubljov lõpetas kohtumise 47 äralöögi ning 43 lihtveaga. Kõikidest punktidest võitis itaallane 144, venelane võitis 148.





Sonego defeats Rublev from 2️⃣ sets down 5-7, 0-6, 6-3, 7-6(5), 6-3 and will now face Khachanov in the fourth round!@rolandgarros | #RolandGarros pic.twitter.com/Ifmbw69b8q