Kalju kolib kodumängud Sportland Arenalt TNTK staadionile

Eesti jalgpalli Premium liiga klubi Nõmme Kalju FC teatas reedel, et nende edasised kodumängud toimuvad Sportland Arena asemel TNTK staadionil, mis on praegusest koduväljakust teisel pool raudteed.

TNTK loodusliku murukattega staadion asub A. Le Coq Arena jalgpallikeskuse ligiduses aadressil Kotka tänav 12, jäädes Sportland Arenaga võrreldes Mustamäe poole raudteed, teatas klubi.

Kotka tänaval asuva muruväljaku kõrvale püstitatakse ajutine 800 inimest mahutav tribüün, kust on võimalik mänge jälgida. Staadionil on olemas WC-d, toitlustus ning samuti jätkuvad kõik Kalju tänavused kodumängude traditsioonid. Staadionil peetakse kodumänge seni kuni kolitakse tagasi Hiiule staadionile.

Kalju esimene kohtumine TNTK staadionil mängitakse teisipäeval, kui kell 20.00 võõrustatakse Pärnu Vaprust. Viimati pidas Kalju kodumänge TNTK staadionil 2021. aastal.

Sel hooajal on Kalju esimese 15 mänguvooruga koduses Premium liigas kogunud 17 punkti ja asetseb kuuendal tabelireal. FC Kuressaare on saanud Kaljust ühe punkti enam ning on pidanud ühe mängu vähem.

Liigatabeli tipus on FC Flora 38 punktiga, Levadia on 34 punktiga teisel kohal, Tallinna Kalev on 24 punktiga kolmandal tabelireal ning Pärnu Vaprus on 22 punktiga neljandal kohal.