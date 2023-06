Skandaali sattunud kohtunik saab siiski Meistrite liiga finaali vilistada

Marciniak osales esmaspäeval Katowices paremäärmisliku poliitiku Slawomir Mentzeni korraldatud üritusel ning UEFA algatas Poola kohtuniku osas uurimise. "UEFA ja kogu jalgpalli kogukond ei nõustu selle konverentsiga seotud rühma propageeritud väärtustega. Kogusime kokku asjakohase info ja hakkasime seda juhtumit uurima. Saime härra Marciniakilt avalduse, kus ta palus vabandust ja selgitas enda seotust selle sündmusega," seisus UEFA teates.

"Tahan paluda vabandust enda osaluse pärast ja selle pärast, kui kellelegi liiga tegin," kirjutas Marciniak enda avalduses. "Pärast järelemõtlemist sain aru, et mind eksitati ja ma olin täiesti teadmatuses, mis üritus see tegelikult oli. Mul polnud aimugi, et see oli seotud Poola paremäärmusliku rühmitusega. Kui oleksin seda teadnud, oleksin kindlasti kutse tagasi lükanud."

UEFA teatel suhtlesid nad ka rühmitusega, mis võitleb diskrimineerimisega Euroopa jalgpallis. "Nad palusid, et Marciniak ikkagi vilistaks Meistrite liiga finaali, kuna nende sõnul ei toetaks tema eemaldamine diskrimineerimise vastu võitlemist," selgitas UEFA.

42-aastane Marciniak on üks Euroopa tippkohtunikke, mullu vilistas ta ka MM-finaali, kus Argentina alistas Prantsusmaa.

Tänavune Meistrite liiga finaal peetakse 10. juunil Istanbulis, võitja selgitavad Manchester City ja Milano Inter.