Tšehhid ei tahtnud Ukraina maletajaid võistlema lubada: nad peaksid sõdima

Teplice maleturniiri korraldaja Pavel Kirs ütles maleuudiseid kajastavale veebilehele NSS antud intervjuus, et praeguse poliitilise olukorra tõttu ei saa Ukraina suurmeistrid nende võistlusel osaleda. "Kuigi nad on end kirja pannud, ei saa me tõsistel põhjustel neid vastu võtta, kuigi vastumeelselt," teatas Kirs.

Kui Tšehhi maletaja Tadeas Kriebel sotsiaalmeedias Kirsilt uuris, mis need tõsised põhjused on, vastas Kirs lõpuks: "Minu isiklikul hinnangul peaksid Ukraina mehed, kes on sõjaväeealised, võitlema relvad käes lahinguväljal enda kodumaa eest, aga mitte rahus, puust nupp käes malelaua taga raha nimel."

Seejärel sekkus FIDE ja kuigi registreerumine on nüüd suletud, lubasid korraldajad võtta ühendust kõikide nendega, keda nad algselt turniirile ei lubanud. "Teplice olukord on lahenenud. Korraldajad muutsid enda suhtumist, kui said FIDE-lt hoiatuse," ütles FIDE tegevjuht Emil Sutovsky Reutersile.

Teplice turniir algab 10. juunil.