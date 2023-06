Fritz vaigistas vilekoori ja ajas prantslased veelgi vihasemaks

Fritz sai pea kolm tundi kestnud kohtumises 2:6, 6:4, 6:3, 6:4 jagu prantslasest Arthur Rinderknechist (ATP 78.), mis ühtlasi tähendas, et üksikmängudes pole võistlustulle jäänud enam ühtegi prantslast.

Publik oli mõistagi kogu mängu aja häälekalt Rinderknechi selja taga ja Fritzi kostitati pidevalt vilekooriga. Pärast matšpalli realiseerimist tõstis Fritz publiku vaigistamise märgiks sõrme suule ja tegi seda žesti igas suunas. See aga ajas publiku veelgi vihasemaks ja ameeriklasele vastati mitmeminutilise vilekooriga.

TAYLOR SAYS: @Taylor_Fritz97 takes out home favourite Arthur Rinderknech 2-6 6-4 6-3 6-4 to reach the third round in Paris!#RolandGarros pic.twitter.com/Iqe9Vl0zSa