Kanada rekordiline olümpiamedalist tänavu MM-il ei võistle

Mullu käis 22-aastane Oleksiak põlvelõikusel ja hiljem sai ujuja ka õlatrauma. Treener Ryan Mallette'i sõnul ei jõuaks hoolealune 23. juulil Fukuokas algavateks võistlusteks täielikult vormi.

"Latt, mille seadsime, oli see, kas ta suudab nendel maailmameistrivõistlustel olla niisama hea kui varem," sõnas ta pressiteate vahendusel.

"Me ei tunne, et ta on sel suvel sada protsenti valmis. Meie fookus on jõuda võimalikult kiiresti sajaprotsendilisse valmisolekusse, et valmistuda 2024. aasta Pariisi olümpiamängudeks."

Oleksiak võitis 2016. aastal Rio de Janeiros viis medalit, sealjuures jagas koos ameeriklanna Simone Manueliga esikohta naiste 100 meetri vabaltujumises. Tokyost lisandus veel paar kahvatumat medalit.

Kokku on Oleksiakil seitse olümpiamedalit, mis on Kanada rekord. Lisaks on tal üheksa medalit pika raja MM-ilt, aga neist vaid kaks hõbedat ja ei ainsatki kulda. Kõik nad on tulnud teateujumises.