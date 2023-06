Pärnat pälvis GP-etapil seitsmenda koha

Pärnat lõpetas GP eelringid 30. kohal ning kohtus esimeses duellis grusiini Teona Kutaladzega, kes jäi eestlannale tulemusega 6:2 alla. Teise duelli vastaseks sai sakslanna Evangelia Psarra, keda Pärnat tulemusega 7:3 võitis.

Kaheksandikfinaalis läks eestlanna kokku hispaanlanna Ines De Velascoga ning ka see vastasseis lõppes Pärnati 6:2 paremusega. Veerandfinaalis lasi Pärnat samuti hispaanlanna Leyre Fernandes Infante vastu, kuid pidi vastase 6:2 paremust tunnistama.

"Tahtsin finaalides lasta, kuid viimane vastane tegi väga hea laskmise. Võitlesin lõpuni, kuid sellele oli raske vastu saada. Samas pole ma pettunud - leidsin taas tulejoonel õige võitlusvaimu ja nautisin duelle. Kuuekordse olümpialase Psarra võitmine 1/16 duellis andis hea tunde," ütles Pärnat võistluse järel.

"Talveperiood oli üsna intensiivne minu jaoks - kooli lõpetamine, välispraktika ja treeningud. Eelmisel nädalal sain Tallinna Ülikoolis lõputöö kaitstud ja see võttis ka veidi pinge maha. Ma selleks hooajaks väga suuri lootusi olümpiakoha võtmiseks pole pannud - järgmine hooaeg on realistlikum - aga kui Euroopa mängudel või MMil kõik hästi õnnestub, siis on see võimalik," lisas vibulaskja.

Pärnati treener Siret Luik ütles, et jäi eestlanna esitusega väga rahule. "Maailmareitinguturniiril neljast esimesest ringist edasipääsu pole viimastel hooaegadel olnud. Vormi me selleks võistluseks ei ajastanud ja ka varustus tahab veel lõplikku timmimist. Aga see edukogemus ja tuulega võistlemine kuluvad enne Euroopa mänge ja maailmameistrivõistlusi kindlasti ära," sõnas Luik.