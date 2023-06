EOK toetas Ukraina spordikoole varustusega

1. juuniks jõudsid Ukrainasse kolmikhüppe olümpiapronks Olga Saladukha nimelisele fondile sporditarbed, mis aitavad Ukraina spordikoole vajaliku spordivarustuse ja -rõivastusega.

EOK presidendi Urmas Sõõrumaa sõnul on Ukraina toetamine oluline. "Kõik, mida me saame teha Ukraina rahva tahte toetuseks nende vabaduse kaitsmisel, on meile tähtis. Ukraina võitleb praegu ka Eesti vabaduse eest," ütles Sõõrumaa.

Endine tippkergejõustiklane ja praegune Ukraina parlamendisaadik Olga Saladukha aitab omanimelise fondi kaudu noori Ukraina sportlasi. Hoolimata Venemaa sissetungi laastavast mõjust on Saladukha eestvedamisel peetud palju kergejõustikuvõistlusi, seda küll rindejoonest kaugel asuvates paikades. Ukrainlanna uusim algatus on stipendiumiprogramm, mis toetab rahaliselt 32 lootustandvat noorsportlast erinevatel aladel.

Saladukha sõnul on EOK abi ülimalt vajalik. "Vähemalt 95 spordirajatist Ukrainas on hävinud ja üle 350 saanud kannatada. Tuhanded sportlased on sunnitud lahkuma oma linnadest, klubidest, koolidest ja treeningasutustest ning sageli vajavad nad uues kohas elamiseks ja treenimiseks põhivahendeid. See kehtib eriti laste ja noorte puhul," ütles Saladukha.

Varustuse viis Ukrainasse Tokyo olümpiamängudel pronksmedali võitnud Ukraina karateka Stanislav Horuna. "Iga toetus teeb mind väga õnnelikuks. See ei aita küll meid sõda võita, aga aitab meie inimesi," ütles Horuna.

Varustus viidi Kiievi spordikoolidesse ja Lvivis asuvasse Ivan Bobersky Riiklikusse Kehakultuuri- ja Spordiülikooli, kus elab ja treenib palju sportlasi üle Ukraina.

"Mis puudutab abi Eestilt ja teie inimestelt üldiselt, siis kõik Ukrainas on meeldivalt šokeeritud. Nad ütlevad, et Eesti on väike riik, mille inimestel on suur süda! Ukraina inimesed teavad nüüd väga hästi, kes on meie sõbrad ja liitlased. Nii praegu kui ka pärast võitu mäletame, et saavutasime iseseisvuse Eesti abiga. See on hindamatu!" tänas Saladukha.