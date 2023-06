Djokovic ei andnud pingelise avaseti järel vastasele suurt võimalust

Djokovic asus kolmapäeva hilisõhtul peetud kohtumist 3:0 juhtima ning saavutas avasetis 5:2 eduseisu, kuid Fucsovics sai siis suurepärase hoo sisse ning võitis kolm järjestikust geimi, et seis viigistada. Djokovic võitis järgmise geimi ning sai sellele järgnenud geimis setipalli, kuid ei realiseerinud seda ning ungarlane viis seti otsustavasse lõppmängu. Serblane seal aga ei vääratanud ning võttis kindla 7:2 võidu.

Tunni ja 29 minutit väldanud avasetile järgnes 35-minutiline sett, milles Djokovic ei loovutanud vastasele ühtegi geimi. Kolmandas setis murdis ungarlane Djokovici servi ning asus 2:1 juhtima, kuid kahekordne Prantsusmaa lahtiste meister Djokovic võitis siis neli järjestikust geimi ja realiseeris lõpuks teise matšpalliga 6:3 setivõidu.

"Olen matšiga väga õnnelik, esimene sett läks väga intensiivseks, see oli keeruline," ütles serblane pärast võitu. "Loodan, et see lahutas meelt, eriti esimene sett. See ei olnud nauditav, aga nüüd saan öelda, et see oli magus."

Djokovic kohtub turniiri kolmandas ringis hispaanlase Alejandro Davidovich Fokinaga (ATP 34.), kes alistas enda teise ringi kohtumises prantslase Luca van Assche (ATP 82.) 6:4, 6:3, 7:6 (6). Djokovic ja Davidovich Fokina on kohtunud kolmel korral, Djokovic on võitnud kaks matši.

Kolmapäeva hilisõhtul pälvis edasipääsu kolmandasse ringi ka neutraalse lipu all mängiv Andrei Rubljov (ATP 7.), kes alistas teises ringis kolm tundi ja minuti kestnud kohtumises prantslase Corentin Moutet' (ATP 61.) 6:4, 6:2, 3:6, 6:3.

Rubljov kohtub kolmandas ringis itaallase Lorenzo Sonegoga (ATP 48.), kes alistas teises ringis prantslase Ugo Humberti (ATP 40.) 6:4, 6:3, 7:6 (3). Rubljov ja Sonego on varasemalt kohtunud kahel korral, vastasseis on üks-üks viigis.

Teisipäeva hilisõhtul hiilgava võidu võtnud prantslane Gael Monfils (ATP 394.) teatas kolmapäeval, et peab slämmiturniiri randmevigastuse tõttu katki jätma.

"Füüsiliselt tunnen end tegelikult päris hästi. Olin hommikul päris rõõmus. Aga mul oli randmega probleem, mida ma lihtsalt ei suutnud lahendada. Tundsin seda kogu matši vältel," selgitas 2008. aastal Prantsusmaa lahtiste poolfinaali jõudnud prantslane. "Tean vigastuse pikkuse kohta rohkem, kui väljakutelt maha saan. Arst ütles, et saan loodetavasti muru peal juba mängida."