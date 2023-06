Rakvere Tarvas palkas uue peatreeneri

"Olen põnevil selle uue väljakutse pärast ja mul on suur au, et see võimalus on just Rakvere Tarvas" ütles Frier pressiteate vahendusel.

Frier tuli Eestisse 2004. aastal, kui liitus toonase Ehitustööriistaga (nüüd BC Kalev/Cramo). Virignia osariigis sündinud mängujuht võitis 2004-2005 põhihooajal korvpalli Meistriliiga kõige väärtuslikuma mängija auhinna ning tuli samal hooajal Eesti meistriks. Järgmisel hooajal võitis BC Kalev/Cramo taas Eesti meistritiitli. Frier lõpetas enda mängijakarjääri BC Rakvere Tarva ridades.

Pärast mängijakarjääri on ameeriklane tegutsenud Eestis treenerina ning võitis 2016-2017 hooajal Raplaga naiste Meistriliiga tiitli. Seni on ta töötanud Tallinna Spordiakadeemia naiskonna peatreenerina.

"Arvame, et Howardi näol on tegemist suurepärase inimese ning kogenud treeneriga, kes toob mängu teistmoodi lähenemist ja loob sellega Rakveres uut hingamist," ütles Rakvere Tarva tegevjuht Tanel Suslov. "Samuti loodame tema kaudu panustada noorte mängijate arendamisse."

Frieril on Eesti Korvpalliliidu kuuenda taseme treeneri kutse ning ta on läbinud mitmeid täienduskoolitusi spordimotivatsiooni ja sportlike oskuste arendamise vallast.

Klubi teatas, et uue peatreeneri leping kestab esialgu 2024. aasta hooaja lõpuni.

BC Tarvas pälvis sel hooajal Eesti korvpalli Meistriliigas vaid kolm võitu ning jäi põhiturniiril viimaseks.