Lappi näitas Sardiinia testikatsel kiireimat aega, Tänak kaheksas

Lappi sai 2,87-kilomeetrisel lõigul parimal läbimisel ajaks kirja 1.45,9. Soomlasele järgnesid tiimikaaslane Thierry Neuville (+0,6), Pierre-Louis Loubet (M-Sport; +1,2) ja Sebastien Ogier (Toyota; +1,2). Seitsme parema hulka mahtusid veel Dani Sordo (Hyundai; +1,5) ning Toyota piloodid Kalle Rovanperä (+1,7) ja Takamoto Katsuta (+1,8).

Tänak näitas esimesel läbimisel teist aega, jäädes Sordole alla vaid 0,1 sekundiga, kuid testikatse kokkuvõttes lõpetas eestlane kaheksandal kohal (+2,0). Tänakust oli aeglasem vaid Horvaatia ralli võitja Elfyn Evans (Toyota), kes kaotas Lappile 2,9 sekundit.

Georg Linnamäe sai Rally2 arvestuses esimesel läbimisel 11. koha (1.56,3). Robert Virves oli kaasmaalasest 2,4 sekundit aeglasem ning sai 19. koha.

Neljapäeval sõidetakse veel esimene kiiruskatse, mis algab kell 19.05. Tõsisem võidusõit läheb lahti reedel, kui kuue kiiruskatsega läbitakse 138 kilomeetrit. ERR-i spordiportaal vahendab sündmuste käiku otseblogis.

Eelvaade:

Seekordne jõuproov leiab aset Sardiinias, kus Ott Tänak ja Martin Järveoja (M-Sport) teenisid 2017. aastal oma esimese MM-ralli võidu. Tookord kuulusid eestlased samuti M-Spordi ridadesse. "Sardiinia ralli on mitmel viisil eriline, siinsed teed on väga nõudlikud ning madala haarduvusega. Samas on need väga kitsad ja kiired ning lähevad puude ja kaljude vahelt. Olen siin sõitmist alati nautinud," rääkis Tänak ralli eel.

Nõudliku kruusaralli avapäeval peab teistele teed puhastama MM-sarja liider Kalle Rovanperä (Toyota), kes pole Vahemere saarel kordagi võidurõõmu nautinud. "See on kindlasti ainus ralli MM-kalendris, mis mulle põhimõtteliselt mitte ühelgi moel ei meeldi. Nii et kindlasti saab olema keeruline, aga mõistagi soovime teha hea nädalalõpu ja pingutame selle nimel, mis on võimalik võtta," tõdes soomlane.

2004. aastast toimuva ralli edukaimad sõitjad on prantslastest rallilegendid Sebastien Loeb ja Sebastien Ogier (Toyota). Mõlemad on Sardiinias triumfeerinud neljal korral. Kindlasti ei tasu alahinnata Hyundai pilootide Thierry Neuville'i ja Dani Sordo võiduvõimalusi, kellel on Sardiinias ette näidata kaks ralllivõitu.

Lisaks Tänakule ja Järveojale on stardis veel kaks Eesti ekipaaži. Georg Linnamäe võistleb Rally2-s koos inglasest kaardilugeja James Morganiga ning Robert Virves on võistlustules koos portugallase Hugo Magalhaesiga.

Ralli algab neljapäeva hommikupoolikul sõidetava testikatsega ning esimesele kiiruskatsele antakse start õhtul kell 19.05. Alates reedest sõidetakse kolme täispika võistluspäeva jooksul 18 kiiruskatset kogupikkusega 317,68 kilomeetrit.

Sardiinia ralli ajakava:

Neljapäev

Kell 10.01 – Testikatse (2,87 km)

19.05 – SS1 Olbia - Cabu Abbas (3,20 km)

Reede

9.40 – SS2 Tantariles 1 (10,71 km)

10.31 – SS3 Terranova 1 (8,41 km)

11.21 – SS4 Monte Lerno - Sa Conchedda 1 (49,90 km)

Paus

15.32 – SS5 Tantariles 2 (10,71 km)

16.23 – SS6 Terranova 2 (8,41 km)

17.13 – SS7 Monte Lerno - Sa Conchedda 2 (49,90 km)



Laupäev

9.05 – SS8 Coiluna - Loelle 1 (16,28 km)

10.03 – SS9 Su Filigosu 1 (19,57 km)

11.08 – SS10 Erula - Tula 1 (21,92 km)

12.22 – SS11 Tempio Pausania 1 (9,04 km)

Paus

16.05 – SS12 Coiluna - Loelle 2 (16,28 km)

17.03 – SS13 Su Filigosu 2 (19,57 km)

18.30 – SS14 Erula - Tula 2 (21,92 km)

19.44 – SS15 Tempio Pausania 2 (9,04 km)

Pühapäev

8.05 – SS16 Arzachena - Braniatogghiu 1 (15,22 km)

9.05 – SS17 Sardegna 1 (7,79 km)

11.09 – SS18 Arzachena - Braniatogghiu 2 (15,22 km)

13.18 – SS19/Punktikatse Sardegna 2 (7,79 km)

MM-sarja sõitjate punktiseis:

1. Kalle Rovanperä - 98 punkti

2. Ott Tänak - 81

3. Sebastien Ogier - 69

4. Elfyn Evans - 69

5. Thierry Neuville - 68

6. Esapekka Lappi - 49

7. Dani Sordo - 36

8. Takamoto Katsuta - 20

MM-sarja tootjate punktiseis:

1. Toyota - 201

2. Hyundai - 169

3. M-Sport Ford - 134