Alcaraz loovutas vastasele ühe seti

Alcaraz võitis esimese seti kindlalt 6:1, kuid Daniel suutis teise seti alguses maailma esireketi servi murda ja teenis 6:3 setivõidu. Hispaanlane tegi teise seti järel kiire vigade paranduse ning pani kahes järgnevas setis oma paremuse maksma, võites kaks ja pool tundi kestnud kohtumise 6:1, 3:6, 6:1, 6:2.

Alcaraz servis kaks ässa ja realiseeris 11-st murdepallist seitse, Danielil õnnestus kolmest murdevõimalusest ära kasutada kaks. Mängitud punktidest võitis Alcaraz 105 Danieli 71 vastu. Maailma esireket kohtub kolmandas ringis 26. asetusega Denis Shapovaloviga (ATP 32.), kes oli 6:2, 3:6, 6:3, 6:3 üle itaallasest Matteo Arnaldist (ATP 106.).

Kolmekordne slämmivõitja Stan Wawrinka (ATP 89.) kaotas pea viis tundi kestnud lahingus austraallasele Thanasi Kokkinakisele (ATP 108.) 6:3, 5:7, 3:6, 7:6 (4), 3:6. Kokkinakise kolmanda ringi vastaseks on 11. asetusega Karen Hatšanov (ATP 11.), kes sai 6:3, 6:4, 6:2 jagu kvalifikatsioonist põhiturniirile pääsenud Radu Albotist (ATP 113.).

Kokkinakis triumphs in rollercoaster match against three-time Grand Slam Champion Wawrinka.



