Maailma viies reket langes kodupubliku kurvastuseks konkurentsist

Prantsusmaa esireket tunnistas kaks tundi ja 53 minutit väldanud teise ringi lahingus venelanna Anna Blinkova (WTA 56.) 4:6, 6:3, 7:5 paremust. Venelannal tekkis kohtumise jooksul kümme murdevõimalust, millest ta realiseeris viis. Garcia kasutas 18-st murdepallist ära vaid neli. Blinkova servis viis ässa ja tegi kaheksa topeltviga, Garcia vastavad näitajad olid neli ja seitse.

Blinkova läheb kolmandas ringis vastamisi ukrainlanna Elina Svitolinaga (WTA 192.), kes tuli enda teise ringi kohtumises Austraalia tennisisti Storm Hunteri (WTA 204.) vastu kaotusseisust välja ning realiseeris 2:6, 6:3, 6:1 võidu.

Aasta alguses Austraalias oma karjääri esimese slämmi tiitli teeninud valgevenelanna Arina Sabalenka (WTA 2.) oli teises ringis 7:5, 6:2 üle kaasmaalasest Irina Šhimanovitšist (WTA 214.). Kolmandas ringis läheb Sabalenka kokku poolatari Magdalena Frechi (WTA 88.) ja venelanna Kamilla Rahhimova (WTA 82.) kohtumise võitjaga.

