Karol Mets jätkab St. Pauli ridades

30-aastane Mets alustas hooaega Šveitsi kõrgliigaklubi Zürichiga, kuid talvises üleminekuaknas siirdus keskkaitsja pooleaastase laenulepingu alusel St. Paulisse. Mets murdis uues klubis kiiresti põhikoosseisu ning tema arvele jäi 18 kohtumist ja neli hoiatuskaarti. St. Paulil oli võimalus hooaja lõpus Zürichilt Metsa mängijaõigused endale soetada ning seda Saksamaa klubi ka tegi.

"Mul on St. Paulis olnud väga edukas esimene poolaasta," sõnas Mets klubi kodulehele. "Minu ootused on kindlasti täitunud. Mängime atraktiivset jalgpalli suurepäraste fännide ees, lisaks tunnen end Hamburgis ja klubis väga hästi. Olen väga õnnelik, et saan siin jätkata."

Peatreener Fabian Hürzeler kiitis eestlase kogemustepagasit ja rahulikku tegutsemist: "Ta integreerus väga kiiresti ja on meie mängustiili arvesse võttes äärmiselt kasulik. Lisaks on Karol tõeline professionaal, kellel on alati ambitsiooni enda kallal töötada ja edasi areneda. On väga tore, et ta meie meeskonnas jätkab."

St. Pauli saavutas lõppenud hooajal Saksamaa esiliigas 18 meeskonna konkurentsis viienda koha, jäädes üleminekumängudest kaheksa punkti kaugusele.