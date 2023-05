Tartu võõrustab rahvusvahelist noorte korvpalliturniiri

Kõikides poiste ja tüdrukute vanuseklassides leiab nimekaid klubisid üle Euroopa. Poiste U-14 vanuses tulevad väljakule Euroliiga klubide Tel Avivi Maccabi, Kaunase Žalgirise ja Berliini Alba järelkasvud, samuti kaugemad külalised MAFC Budabest Ungarist ning SISU Basketball Taanist.

Sel aastal on väga korralik ka tüdrukute võistkondade arv. Kahe vanuse peale osaleb 14 võistkonda, sealjuures Berliini Alba on kohal kahe võistkonnaga. Eksootikat lisab CB Cambrils Hispaaniast, samuti on kohal naabrid Baltikumist ja Soomest. Turniiri võõrustab Tartu Ülikooli korvpallikool.

Eliit vanuserühmade kõrval mängitakse ka poiste U-13, U-12, U-11 ja U-10 turniirid ning tüdrukute U-14 ja U-12 mängud. Lisaks Tartu Ülikooli spordihoone viiele pallisaalile on kasutusele võetud ka Tartu Raatuse kooli ja Turu tn spordihoone saalid.

Tartu Ülikooli Akadeemilise spordiklubi juht Gert Prants kutsub mängudele kaasa elama. "Tartu Basket Cup on väga lahe kossuturniir noortele. Hoiame traditsiooni ja korraldame koos kogukonnaga taas selle vinge nädalavahetuse. Usun, et läbi nende mängude saavad vajalikke kogemusi nii meie noored korvpallurid, kohtunikud ja treenerid. Laupäeva õhtul toimub turniiri raames osavus- ning pealtpanekuvõistlus, mis alati väga palju elevust tekitanud on. Tulge vaatama!" sõnas Prants.

Turniiri peakorraldaja Janeli Lilleallik sõnas: "Oleme igal aastal väga palju vaeva näinud, et nii kodustele kui külalisvõistkondadele sujuv ja meeldiv võistlus korraldada. Hea meel on, et meile tahetakse tagasi tulla ning selleaastane tüdrukute võistkondade koosseis näitab, et liigume ka selles vallas õiges suunas."

Turniir algab reede hommikul kell 9.00. Täpsema ajakavaga saab tutvuda siin.