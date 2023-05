Lätlanna langes konkurentsist, Pegula sai loobumisvõidu

2017. aastal turniiril võidutsenud Ostapenko kaotas koheselt enda servigeimi ning jäi siis 0:2 kaotusseisu, misjärel võitis ta ühe geimi, kuid loovutas järgmised kolm ning Stearns realiseeris avasetis 6:3 võidu. Teises setis läks aga lätlanna 2:0 juhtima ning võitis siis ameeriklanna geimivõidule vastuseks neli järjestikust geimi, et kohtumine otsustavasse setti viia.

Kolmandas setis jäi lätlanna taas 0:2 kaotusseisu ning võitis seejärel ühe geimi, kuid jäi siis 1:5 kaotusseisu ja ei suutnud sealt enam mängu päästa. Stearns võttis 6:2 setivõidu ning pälvis sellega edasipääsu turniiri kolmandasse ringi.

Kolmapäevase mängupäeva alguses pälvis edasipääsu ka maailma teine reket Jessica Pegula, kes sai itaallannalt Camila Giorgilt vigastuse tõttu loobumisvõidu.

Ukrainalanna Elina Svitolina (WTA 192.) jätkas head hoogu, kui tuli enda teise ringi kohtumises Austraalia tennisisti Storm Hunteri (WTA 204.) vastu kaotusseisust välja ning realiseeris 2:6, 6:3, 6:1 võidu.

The winning continues ✅@ElinaSvitolina keeps the family momentum going completing the comeback against Sanders 2-6 6-3, 6-1.#RolandGarros pic.twitter.com/Yu4k3LIYYe