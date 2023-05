Kosovo olümpiakomitee nõuab Djokovicile karistust

Kosovo olümpiakomitee palus rahvusvahelisel olümpiakomiteel (ROK) algatada Novak Djokovici suhtes distsiplinaarmenetlus, sest maailma kolmas reket kirjutas teisipäeval Prantsusmaa lahtistel teda filminud kaamerale "Kosovo on Serbia süda".

Djokovic alistas Prantsusmaa lahtiste slämmiturniiri avaringis ameeriklase Aleksandar Kovacevici (ATP 114.) 6:3, 6:2, 7:6 (1). Pärast matši kirjutas serblane teda filminud kaamerale sõnumi "Kosovo on Serbia süda. Lõpetage vägivald."

Esmaspäeval sai Kosovos viga umbes 25 NATO rahuvalvajat kokkupõrgetes protestivate kohalike serblastega. Kosovo serblased protestivad albaanlastest linnapeade ametisse astumise vastu serblaste enamusega omavalitsustes Kosovo põhjaosas pärast kevadisi kohalikke valimisi.

Djokovic selgitas hiljem, et on igasuguse konflikti vastu. "Kosovos sündinud mehe pojana tundsin kohustust enda rahvale ning Serbiale toetust avaldada. Ma ei tea ning paljud ei tea, mida tulevik Kosovole ja Serbia rahvale toob, aga toetuse avaldamine on vajalik ja näitab sellistes olukordades ühtsust," ütles Djokovic.

Kosovo olümpiakomitee president Ismet Krasniqi vastas tennisistile ning ütles, et Djokovic kasutab enda platvormi, et Serbia natsionalistlikku propagandat edastada. "Sellised kahetsustundeta kommentaarid õhutavad otseselt pingeid ja kahe riigi vahelist vägivalda," ütles Kosovo olümpiakomitee president.

Prantsusmaa spordiminister Amelie Oudea-Castera ütles, et Djokovici sõnum oli "selgelt mittesobiv". "Mänguväljakul kehtib neutraalsuse põhimõte. Kui edastad sõnumeid inimõiguste kaitseks või sõnumeid, mis toovad inimesi universaalsete väärtuste juurde kokku, on sportlasel vabadus neid väljendada," ütles spordiminister.

"Aga antud juhul oli see sõnum väga aktivistlik, väga poliitiline. Ta ei oleks tohtinud sekkuda, eriti praegustes oludes. See ei tohiks korduda," lisas Oudea-Castera.

NATO teatas teisipäeval, et saadab Kosovosse täiendavad üksused. Serbia nõuab Kosovos elavatele serblastele suuremat autonoomiat. Põhja-Kosovos elab ligikaudu 50 000 serblast. Serbia ei ole Kosovo iseseisvust tunnustanud.