India maadlejad lubasid protestiks medalid Gangese jõkke visata

India maadlemiskogukond on nüüdseks üle kuu nõudnud maadlemisliidu presidendi Brij Bhushan Sharan Singhi tagasiastumist, sest valitsuskoalitsiooni kuuluvat poliitikut süüdistatakse noormaadlejate seksuaalses ahistamises. Maadlejad ütlesid teisipäeval, et viskavad protesti märgiks enda medalid Gangese jõkke ning alustavad India värava ees näljastreiki.

"Meie peaminister, kes kutsus meid enda tütardeks, ei arvestanud enda tütarde tarkuse ning meeltega ning kutsus hoopis meie ahistaja uue parlamendihoone avamisele," kirjutas India maadlejate loodud ühendus teisipäeval avaldatud kirjas, millele olid allkirja andnud ka olümpiamedalistid Sakshi Malik, Bajrang Punia ning Vinesh Phogat.

Singh, kes on valitseva Bharatiya Janata erakonna liige, on saanud süüdistuse seitsme noormaadleja seksuaalses ahistamises, kuid eitab ise süüd täielikult.

Maadlejad kirjutasid, et viskavad enda medalid Gangese jõkke. "Peame Gangese jõge sama pühaks kui seda tööd, mis nende medalite nimel tegime. Need medalid on meie elud, meie hinged. Meie eludel ei ole tähendust, kui need Gangese vooluga kaasa lähevad. Seetõttu paastume India Värava ees kuni surmani," kirjutasid maadlejad avalduses.

Maadlejate protest algas selle aasta jaanuaris, kuid see pandi pausile pärast vestlust spordiministri Anurag Thakuriga, kes lubas olukorrale kiiret lahendust. Protest jätkus 23. aprillil ning selle käigus on politsei kasutanud maadlejate vastu vägivalda.

Rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) mõistis maadlejate kinnipidamise hukka. ROK lisas, et on olnud kontaktis rahvusvahelise maadlusliiduga (UWW), kes avaldas samuti teisipäeval avalduse, milles märkis, et jälgib olukorda suure murega. UWW kirjutas, et kaalub India maadlusliidult hääleõiguse võtmist.