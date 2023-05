Kuldkepp lõpetas Belgia ühepäevasõidul peagrupis

Kodupubliku rõõmuks pälvisid Belgia ratturid nelikvõidu. Kõige nobedam oli Dina Scavone (Carbonbike Giordana by Gen Z;3:16.13), edestades Marthe Truyeni (Fenix-Deceuninck), Katrijn de Clercqi (Lotto Dstny Ladies) ja Julie Stockmani (DD Group-Isorex-No Aqua Cycling Team).

"Võistlus toimus linnaringidel, kus sõitsime 11 korda 11,7 km ringi. Kuna mul on alles esimene hooaeg sellise tasemega sõite sõita, siis on minu jaoks juba suur asi see, kui sõidu lõpetan ja koht ei omagi tähtsust," ütles Kuldkepp.

"Igat võistlust võtan kui uut ja huvitavat kogemust. Sõidud on siin nagu ikka päris närvilised ja seekordki ei pääsenud ilma kukkumiseta. Suutsin enda kohta päris hästi grupis püsida ja viimasel ringil hoidsin head positsiooni, aga siis tuli kitsas tee ja 90-kraadine kurv, mille järel oli korralik küljetuul ja kaotasin väga palju kohti. Sain siit omalejälle hea õppetunni!" lisas rattur.

Kuldkeppi järgmine võistlus toimub Belgias juba sel pühapäeval, kui on kavas Dwars door de Westhoeki ühepäevasõit ning seejärel stardib eestlanna 14.-18. juunil sõidetaval Lotto Belgium velotuuril.