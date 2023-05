Eesti Curlingu Liit tunnustas aasta parimaid

Aasta võistkonna tiitli sai kurlingu segapaar Marie Kaldvee ja Harri Lill, kelle saavutuste hulka kuuluvad sel hooajal maailmameistrivõistluste viies koht, Kanadas toimunud Grand Slami võit ning edukad esinemised MK-etappidel. Maailma edetabelis asuvad Kaldvee ja Lill kolmandal kohal.

Aasta treeneriks nimetati Derek Brown, kes toetas Eesti esindusvõistkondade ettevalmistust hooaja tiitlivõistlusteks. Pidulikul hooaja lõpetamisel tunnustati Eesti Olümpiakomitee juubelimedalitega Eesti kurlingu arengusse panustanud Fred Randveri, Leo Jakobsoni ja Indrek Shwedet.

Aasta tegijaks nimetas Eesti Curlingu Liit Tondiraba jäähalli kurlinguareeni jäämeistri ja kogenud kurlingumängija Margus Tubalkaini, kelle tööd on kõrgelt tunnustanud maailma tippmängijad ja olümpiamängude osalejad.

Eesti Curlingu Liidu juhatuse liige Fred Randver tõi välja, et sel hooajal täitus Eesti Curlingu Liidul 20. tegevusaasta ning kurling on Eestis oma kohta kinnitanud. "Aastal 2004 alustasime kahe kurlingurajaga ning tänaseks on meist saanud ka maailma mõistes edukas kurlinguriik," ütles Randver.

"Unistada tuleb suurelt ning väikese kurlinguriigina oleme saavutanud palju: oleme võõrustanud tipptasemel tiitlivõistlusi nagu juunioride maailmameistrivõistlused ja Euroopa meistrivõistlused ning korraldanud arvukaid MK-etappe. Lisaks jõudis 2022. aastal meie ratastoolikurlingu võistkond paraolümpiale. 2014. aastal valmis ka regiooni parimaid tingimusi pakkuv kurlinguhall Tondiraba jäähallis, mis andis tõuke uuele ja kvaliteetsemale tõusule. Kõige olulisem on aga, et kurling on Eestis pidevalt arenev spordiala, seda tänu meie mängijatele ja rahvusvaheliste treeneritele ning meie pühendunud tiimile ja meeskonnatööle," ütles Randver.