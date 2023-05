Tehniline rike röövis Kevin Saarelt koha esikümnes

Laupäeval toimunud Pro klassi ajasõidu lõpetas Saar üheksandana. Esimeses võistlussõidus tegi Saar ilusa stardi ja pääses seitsmendale kohale. Sõidu jooksul pääses temast kolm konkurenti mööda ja finišisse jõudis eestlane kümnendana. Esikoha teenis sarja liider ja valitsev meister Joel Hetrick. Teisena lõpetas sõidu Chad Wienen ja kolmandana Bryce Ford.

Teise võistlussõidu start Saarel ebaõnnestus ja sõidu alguses oli ta alles 13. kohal. Sõidu esimene pool õnnestus tal aga hästi ja peagi oli Saar kümnendaks tõusnud. Viimasele ringile läkski eestlane kümnendana, kuid siis jooksis tema tsikli mootor kokku ning ta kukkus ja pidi sõidu pooleli jätma. Protokolli sai Saar kirja 14. koha. Taas oli parim Hetrick, teina lõpetas sõidu Wienen ja kolmandana Ford.

Etapi kokkuvõttes tuli Saar 12. kohale. Etapivõidu teenis Hetrick, teine oli Wienen ja kolmas Ford. Sarja kokkuvõttes on Saar 87 punktiga kümnes, liidrikohal oleval Hetrickil on koos 214 punkti. Teisel kohal on 181 punktiga Ford ja kolmandal kohal 169 punktiga Jeffrey Rastrelli.

Kevin osales laenatud mootorrattaga päev hiljem ka Pro-AM klassis kus võitis ühe sõidu ning jäi teises kolmandaks, pälvides sellega etapilt teise koha.