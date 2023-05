Galatasaray kindlustas 23. Türgi meistriliiga tiitli

Istanbuli klubi läks Mauro Icardi seitsmenda minuti tabamuse järel juhtima, kuid Ankaragucu leidis üheksa minutit hiljem viigivärava. Endine PSG ja Milano Interi mees Icardi tabas 39. minutil uuesti ning Galatasaray läks poolajale 2:1 eduseisul.

Edu püsis stabiilselt 73. minutini, mil Baris Yilmaz kolmanda värava lõi, Sergio Oliveira lisas neli minutit hiljem veel ühe ning Galatasary kindlustas mänguvoor enne hooaja lõppu klubi ajaloo 23. Türgi meistritiitli.

İyiler sonunda mutlaka kazanır…❤️



Cumhuriyetin 100'ü, Türkiye'nin en büyüğü #ŞampiyonGalatasaray! pic.twitter.com/NtIBioJAT0 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 30, 2023

Galatasary kindlustas meistritiitli ning ühtlasi koha järgmise hooaja Meistrite liigas, kui kõrgliigas on veel mängida üks mänguvoor. Hooaja viimases kohtumises võõrustab 82 punktiga Galatasaray linnarivaali Fenerbahcet, kes on sel hooajal kogunud 77 punkti ja asetseb liigatabelis teisel real. Kolmandal kohal on Besiktas 74 punktiga.